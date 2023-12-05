Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, прокомментировав недавнее интервью Йенса Столтенберга. Именно там он неоднократно подчеркивал, что нужно и дальше поддерживать Украину. Но НАТО должна быть готово, если будут и плохие новости из Украины.

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Под "плохими новостями" Столтенберг имел в виду, что боевые действия могут затягиваться. Это было направлено на государства НАТО и Европу в целом, ведь они должны усилить военную помощь для Украины.

В этом контексте Столтенберг пытался использовать тезис для активизации внутринатовских процессов. Это был механизм давления на некоторые государства, до сих пор живущие в абстракции, будто не знают, что происходит, и насколько Украине нужна помощь. Он рисует им пессимистический сценарий. А также – продолжает тезис, что затягивание войны или развитие ее не в ту сторону приведет к негативным последствиям как для НАТО, так и для ЕС,

– подчеркнул Рейтерович.

Именно поэтому такие заявления – это намерение подтолкнуть другие государства к еще большей помощи Украине. Сейчас многие международные партнеры через различные заявления политиков признают, что не дали достаточно оружия нашему государству, чтобы можно было переломить ситуацию на фронте. Яркий пример – история с 1 миллионом снарядов от ЕС.

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О чем свидетельствует материал от WP о контрнаступлении

Как отметил Рейтерович, уже подходит конец года – и нужно давать ответы на некоторые вопросы. Через такие материалы о контрнаступлении, конечно же, часть западных правительств, поддерживающих Украину, хочет оправдать себя. Но это также процесс решения проблем.

Такие материалы – это попытка найти ответы на вопросы, решить проблемы. Возможно, где-то частично и децентрализовать вину. Политический аспект здесь присутствует. Но не забывайте, что Запад живет не в состоянии войны. Там вполне могут на уровне журналистской общественности писать материалы, хайповать, набирать просмотры. Это тоже играет свою роль,

– сказал Рейтерович.

Война в Украине: коротко