Кому адресовалась статья Залужного, и что он ею хотел донести

Что-то народ начал тосковать от статьи Залужного. Но Залужный просто описал факты, которые все видели. Если вы надеялись на чудо, а Залужный только написал, что чудес не бывает, то все дело в ваших ожиданиях.

Статья Залужного адресовалась не украинцам

К тому же это постоянный стиль главнокомандующего Валерия Залужного. В каждом своем сообщении он предпочитает быть консерватором. Фокусироваться на проблемах. Говорить о рисках. Ну и не обещать победу за 2 – 3 недели.

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Залужный снова стал тем же взрослым в комнате. Причем он не только описал ситуацию максимально честно и подробно, на профессиональном языке, но и указал, что нужно делать. То есть он не скулит. Он говорит, что есть проблема, а у этой проблемы есть решение. И указывает направление.

При этом статья писалась не для внутреннего потребителя. Она адресовалась нашим западным партнерам. Указывая направление той помощи, на которую мы рассчитываем, и которая нужна, чтобы западный мир победил. И чтобы не наступила вечная усталость от войны.

Поэтому, если вы живете во взрослом мире, то не стоит переживать из-за статьи Залужного. Он выходит в публичное пространство очень редко. И делает это не для того, чтобы указать на очевидные вещи. А для того чтобы коммуницировать для решения проблемы.

Залужный честно признал ошибки

Другой вопрос – способен ли Запад дать нам то, что нужно. Пока мы не попросим, не узнаем. Если не просить, то мы точно не получим то, что нас может приблизить к победе. А там республиканцы как раз в Конгрессе спрашивали, что нужно для победы. Хотели услышать это, чтобы голосовать за помощь для Украины. Вот вам и ответ. Вот вам и стратегия.

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А еще он признал ошибку. Это похоже на чудо для украинских авторов. Залужный честно признал, что его оценка адекватности России оказалась слишком адекватной. Опять же, мы все так плюс-минус ошибались.

Поэтому чудес не бывает. Есть тяжелая работа. Без гарантированного результата. Противник также силен. И надо иметь реалистические ожидания. Та тоска и та усталость, которые сейчас есть в Украине, стали результатом нереалистичных ожиданий, которые были весной.