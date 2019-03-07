Статья о незаконном обогащении – это ночной кошмар должностных лиц, – активистка

Политики через Конституционный Суд легализовали незаконное обогащение чиновников. Поэтому несколько громких дел, которые по ней открыли, будут закрыты.

Общественная активистка Анастасия Краснопольская рассказала, какие дела будут закрыты.

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Первое – дело председателя госаудитслужбы Лилии Гавриловой, которое уже было в суде. Ей инкриминировали незаконное обогащение на 10 миллионов.

Это та дама, которая в прямом эфире, не стесняясь, сказала, а что разве у каждого украинца нет золотых слитков,

– отметила Анастасия Краснопольская.

В список "счастливчиков" попал и военный прокурор сил АТО Константин Кулик и заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина.

Это тот самый Демчина, который стал страшным сном для всех предпринимателей, потому что возглавляемое им подразделение занималось фактически вымогательством денег или зачисткой целых рынков в интересах своих заказчиков,

– отметил Сергей Лещенко в программе "Что это было".

Анастасия Краснопольская добавила, что председатель окружного административного суда Киева Вовк был фигурантом дела о незаконном обогащении и теперь к нему не будет претензий, поскольку незаконное обогащение стало законным.

История с Конституционным судом показала определенную шизофрению определенных украинских чиновников, так как Генпрокурор Юрий Луценко в 2014-2015 году публично отстаивал эти изменения, а сейчас сказал: отменили и хорошо, потому что статья оказалась неэффективной,

– напомнила автор и ведущая программы "Что это было" Евгения Моторская.

"Нам врут, что дела по незаконному обогащению разваливались в суде, что формулировка статьи неэффективна. Это неправда, ни одного оправдательного приговора по незаконному обогащению – нет", – заявила Краснопольская.

4 дела по топ-должностным в суде. Среди них – дело Кулика, которое год не предназначалось к рассмотрению вообще, лежало без всякого движения. Соответственно, незаконное обогащение – это ночной кошмар должностных лиц и отменой – они от него избавились,

– подытожила общественная активистка.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?

26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение. В статье сказано, что госслужащий может быть лишен свободы, если не может подтвердить законность приобретения своих активов. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".



Статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий для введения безвизового режима. Это одно из обязательств Украины перед МВФ. Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.



Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения городского головы Одессы Геннадия Труханова еще 28 февраля. Почти 30 народных депутатов из разных фракций могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении.

Смотрите видео программы "Что это было?" за 6 марта 2019 года: