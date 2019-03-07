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      Стаття про незаконне збагачення – це нічний кошмар посадовців, – активістка

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      Скасування статті про незаконне збагачення
      Скасування статті про незаконне збагачення / Фото з соціальних мереж

      Політики через Конституційний Суд легалізували незаконне збагачення чиновників. Тому декілька гучних справ, які по ній відкрили, будуть закриті.

      Громадська активістка Анастасія Краснопільська розказала, які справи будуть закриті.

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      Перша – справа голови держаудитслужби Лілії Гаврилової, яка вже була в суді. Їй інкримінували незаконне збагачення на 10 мільйонів.

      Це та пані, яка в прямому ефірі, не соромлячись, сказала, а що хіба в кожного українця нема золотих злитків,
      – зазначила Анастасія Краснопільська.

      У список "щасливчиків" потрапив і військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик, і заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина.

      Це той самий Демчина, який став страшним сном для всіх підприємців, тому що очолюваний ним підрозділ займався фактично вимаганням грошей або зачисткою цілих ринків в інтересах своїх замовників,
      – зазначив Сергій Лещенко у програмі "Що це було".

      Анастасія Краснопільська додала, що голова окружного адміністративного суду Києва Вовк був фігурантом справи про незаконне збагачення і тепер до нього не буде претензій, бо незаконне збагачення стало законим.

      Історія з Конституційним судом показала певну шизофренію певних українських посадовців, тому що Генпрокурор Юрій Луценко в 2014-2015 році публічно відстоював ці зміни, а зараз сказав: скасували і добре, бо стаття виявилася неефективною,
      – нагадала автор та ведуча програми "Що це було" Євгенія Моторська.

      "Нам брешуть, що справи по незаконному збагаченні розвалювалися у суді, що формулювання статті неефективне. Це неправда, жодного виправдувального вироку по незаконному збагаченні – немає", – заявила Краснопільська.

      4 справи по топ-посадовцях у суді. Серед них – справа Кулика, яка рік не призначалася до розгляду взагалі, лежала без жодного руху. Відповідно незаконне збагачення – це нічний кошмар посадовців і скасуванням – вони його позбулися,
      – підсумувала громадська активістка.

      Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її?26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення. У статті сказано, що держслужбовець може бути позбавлений волі, якщо не може підтвердити законність придбання своїх активів. У суді пояснили, що положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а законодавча конструкція статті "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".

      Цю статтю в Україні ввели у 2015 році і вона була однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій задля введення безвізового режиму. Це одне із зобов’язань України перед МВФ. Найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув’язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна.

      Національне антикорупційне бюро повідомило, що закрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення міського голови Одеси Геннадія Труханова ще 28 лютого. Майже 30 народних депутатів з різних фракцій могли стати фігурантами справ про незаконне збагачення.

      Дивіться відео програми "Що це було?" за 6 березня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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