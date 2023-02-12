Молния попала в статую Христа-Спасителя в Бразилии: случалось ли такое раньше
Источник:Wonders of the world
Недавно мир облетели потрясающие фото из Бразилии. Молния попала прямо в статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро.
Эксперты утверждают, что такое явление достаточно распространено. Потому никаких мистических подтекстов искать не нужно.
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Случалось ли такое раньше
По данным Бразильского института космических исследований, ежегодно в статую молния попадает от 4 до 6 раз. Один удар происходит примерно каждые 2-3 месяца, но в сезон дождей это происходит чаще.
То, что статуя притягивает молнии абсолютно логично. Она стоит на одной из вершин, на высоте 710 метров на гранитном фундаменте.
Руководитель группы атмосферного электричества в Институте доктор Осмар Пинто замечает, что статуя имеет громоотвод, покрывающий верхнюю часть головы, образуя что-то вроде тернового венка, а кабель тянется в руки. Поэтому неудивительно, что она притягивает молнию.
Напомним, что в 2014 году в фигуру Христа-Спасителя также попала молния. Тогда у скульптуры откололся кончик пальца, ведь молния попала именно в руку. В то время представитель местной епархии Осмара Рапосо рассказывал, что фигуру отреставрируют.
В 2014 году молния попала в руку статуе Христа-Спасителя / Фото O Globo
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