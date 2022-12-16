В Британии установили статую Путина-пениса: ее забросали яйцами

16 декабря 2022, 14:37
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Источник:

Dailystar

В деревне Белл-Энд в Великобритании неизвестный художник установил арт-инсталляцию. Статуя выполнена в золотом цвете, где голава Путина перерастает в пенис.

Местных жителей приглашают присоединиться к протесту. Крестьян призывают бросать яйца в российского президента.

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Путину присвоили звание

Организатор протеста заявил, что крестьянам нужно наградить кого-то высокой наградой, а "общепризнанным" лауреатом премии избрали президента России.

Статую Путина забросали яйцами / Фото AP

По словам автора статуи, есть один человек, который в этом году был абсолютным злом, и это Владимир Путин. Местные присвоили ему звание "Главного пениса года".

Отмечают, что статую впоследствии продадут, а вырученные средства будут направлены в украинские благотворительные организации для поддержки пострадавших от войны.

В Чехии также установили скульптуру для Путина

  • В Праге установили новый артобъект, посвященный Путину Автором скульптуры под названием "Демон Ахриман" является чешский кузнец и скульптор Душан Достал.
  • Скульптуру гоблина с лицом президента России установили на месте памятника советскому генералу Коневу в Праге. Впоследствии его продадут на аукционе, а вырученные средства передадут на покупку оружия для Украины.
  • Кстати, скульптура имеет параллели с нацистским лидером Адольфом Гитлером – "Путин-гоблин" тоже держит поднятую в нацистском поздравлении правую руку.
  • Кроме того, это тоже сообщение для украинцев. Это означает, что Чехия с нами. А еще скульптура посвящена и россиянам, которые "плюнули на свою историю".

Автор: Анна Романюк