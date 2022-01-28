Статус нардепа не дает права игнорировать, – в ГБР призвали Порошенко не распространять фейки

Пресс-служба ГБР напомнила Петру Порошенко об обязательстве сотрудничать со следствием. В сообщении подчеркнули, что любой подозреваемый не может определять количество допросов.

Кроме того, подозреваемый не может выбирать виды процессуальных действий, которые нужно провести во время расследования. Для нардепов исключений не делают.

Заметьте В ГБР не исключают одновременного допроса Порошенко и Медведчука

В ГБР подчеркнули, что участвовать в процессуальных действиях – это обязанность Порошенко. Личное желание здесь не учитывают.

Поэтому с огорчением воспринимаем слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный "не будет сотрудничать со следствием",

– говорится в сообщении.

Мера пресечения – слишком снисходительная

Пресс-служба ГБР отметила, что приходится констатировать: мера пресечения Порошенко – слишком снисходительна. Нардеп пытается сорвать следствие и политизирует процесс.

"В очередной раз призываем команду народного депутата не манипулировать информацией и не распространять фейки", – заявили в ГБР.

Суд обязал Порошенко:

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта;

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы.

Перекрестного допроса 31 января не будет

Кроме того, в ГБР отметили, что на 31 января допрос Виктора Медведчука не запланировали. Итак, ни о каком перекрестном допросе речи не идет.

В то же время перекрестный допрос – вероятен

В ГБР сообщили, что следователи могут одновременно допросить Порошенко и Медведчука. Это произойдет, если показания подозреваемых будут отличаться.

Сейчас Медведчука уже допросили. Порошенко ждут в бюро 31 января.

Кроме того, Киевский апелляционный суд 28 января будет рассматривать жалобу Офиса генпрокурора на меру пресечения для Петра Порошенко.

За кем последнее слово в деле Порошенко и Медведчука: смотрите видео

Сообщение ГБР:

​ГБР напоминает Петру Порошенко, что он имеет обязательство сотрудничать со следствием

Хотим заметить, что любой подозреваемый, даже если это народный избранник, в любом уголовном производстве не может определять количество допросов и виды процессуальных действия, которые нужно провести во время расследования.

Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Подчеркиваем, участвовать в процессуальных действиях является обязанностью П. Порошенко. Именно закон определяет, что у него есть определенные обязанности, которые он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями на этот счет.

Поэтому с огорчением воспринимаем слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный «не будет сотрудничать со следствием».

Итак, приходится констатировать, что мера пресечения господину Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходителен. Становится все более очевидным, что господин Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс.

В очередной раз призываем команду народного депутата не манипулировать информацией и не распространять фейки.