Окрім того, підозрюваний не може обирати види процесуальних дії, які потрібно провести під час розслідування. Для нардепів винятків не роблять.

Зауважте У ДБР не виключають одночасного допиту Порошенка й Медведчука

У ДБР наголосили, що брати участь у процесуальних діях – це обов'язок Порошенка. Особисте бажання тут не враховують.

Тому з прикрістю сприймаємо слова адвоката Петра Порошенка про те, що його підзахисний "не співпрацюватиме зі слідством",

– мовиться у повідомленні.

Запобіжний захід – надто поблажливий

Пресслужба ДБР наголосила, що доводиться констатувати: запобіжний захід Порошенку – надто поблажливий. Нардеп намагається зірвати слідство та політизує процес.

"У черговий раз закликаємо команду народного депутата не маніпулювати інформацією і не поширювати фейки", – заявили у ДБР.

Суд зобов'язав Порошенка:

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти;

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Перехресного допиту 31 січня не буде

Окрім того, у ДБР наголосили, що на 31 січня допит Віктора Медведчука не запланували. Отже, про жоден перехресний допит не мовиться.

Водночас перехресний допит – ймовірний

У ДБР повідомили, що слідчі можуть одночасно допитати Порошенка та Медведчука. Це станеться, якщо свідчення підозрюваних відрізнятимусь.

Наразі Медведчука вже допитали. Порошенка чекають у бюро 31 січня.

Окрім того, Київський апеляційний суд 28 січня розглядатиме скаргу Офісу генпрокурора на запобіжний захід для Петра Порошенка.

За ким останнє слово у справі Порошенка та Медведчука: дивіться відео

Допис ДБР:

​ДБР нагадує Петру Порошенку, що він має зобов'язання співпрацювати зі слідством

Хочемо зауважити, що будь-який підозрюваний, навіть якщо це народний обранець, у будь-якому кримінальному провадженні не може визначати кількість допитів та види процесуальних дії, які потрібно провести під час розслідування.

Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс України.

Підкреслюємо, брати участь у процесуальних діях є обов’язком П. Порошенка. Саме закон визначає, що у нього є певні обов'язки, які він має виконувати, а не керуватися особистими бажаннями щодо цього.

Тому з прикрістю сприймаємо слова адвоката Петра Порошенка про те, що його підзахисний «не співпрацюватиме зі слідством».

Отже, доводиться констатувати, що запобіжний захід пану Порошенку у вигляді особистого зобов'язання надто поблажливий. Стає все більш очевидним, що пан Порошенко хоче зірвати слідство і тільки політизує процес.

У черговий раз закликаємо команду народного депутата не маніпулювати інформацією і не поширювати фейки.