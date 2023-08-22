Только одна справка: в Украине упростили получение статуса участника боевых действий

Правительство Украины уменьшило количество документов, которые необходимо предоставить для получения статуса участника боевых действий.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук у себя в телеграме, информирует 24 Канал.

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По его словам, правительство внесло изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Упрощен порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, подаваемых на рассмотрение соответствующей комиссии по вопросам определения статуса участника боевых действий,

– отметил Мельничук.

Он уточнил, что сейчас нужно предоставить только справку о непосредственном участии лица в защите Украины, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

Только одна справка для получения статуса УБД

В Министерстве обороны также сообщили, что процедура получения статуса участника боевых действий стала проще. Там отметили, что соответствующий законопроект, который сегодня поддержало правительство, был разработан ими.

Глава оборонного ведомства Алексей Резников отметил, что обновленный подход предусматривает упрощенную процедуру получения статуса участника боевых действий благодаря уменьшению количества необходимых документов.

Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса участника боевых действий достаточно предоставлять только одну справку об участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины.

Эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие личности в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основанием для присвоения статуса участника боевых действий. Этот шаг в значительной степени поможет освободиться от излишней бюрократии и ускорить процедуру признания вклада в защиту Украины и присвоение им статуса участника боевых действий,

– отметил Алексей Резников.

В оборонном ведомстве отметили, что указанные изменения значительно облегчат и ускорят доступ к предусмотренным законодательством льготам и гарантиям защитникам и защитницам, защищавшим и защищающим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Что предполагает статус участника боевых действий Документ позволяет получить ряд преимуществ. В частности, в Пенсионном фонде напомнили, что украинцы с таким статусом могут получить 75% скидку на коммуналку. Такая льгота действует всю жизнь.

! По данным Минобороны, с 2014 года в Украине уже более 1 миллиона участников боевых действий.