Ставят палатки и разрушают ограду лопатами: мигранты на границе с Польшей продолжают беспорядки

Ситуация на границе Беларуси и Польши 8 ноября ухудшается. Около 3 тысяч мигрантов начали ставить палатки и жечь костры.

Ситуация на границе Польши

Некоторые мигранты начали ломать пограничный забор Польши лопатами. Правоохранители пытались им помешать, однако – бесполезно.

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Ближе к вечеру люди обустроили себе ночлег. Они расставили палатки прямо возле границы. Чтобы согреться, мигранты развели костер.

Мигранты обустроили палатки на границе: видео

Смотрите видео с дрона ситуации на границе Польши:

Смотрите видео, как мигранты разрушают забор на границе:

Заметим, мигранты уже несколько часов пытаются прорваться через границу. Сперва они кусочками вырезали колючую проволоку, а потом уже прибегли к лопате. Чтобы остановить смельчаков, к границе направили антитеррористические подразделения Польши.



Мигранты устроили беспорядки на границе Польши

Что этому предшествовало

8 ноября в распоряжении 24 канала появилось видео, на котором видно, как огромная колонна мигрантов из Беларуси идет к границе с Польшей. Белорусская Госпогранслужба заявила, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей.

Из-за этого Литва перебросила дополнительные силы к границе. Министр внутренних дел страны Агне Билотайте предложила ввести в Литве чрезвычайное положение.

В службе охраны госграницы Польши считают, что на границе находится от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.

Разжиганием нового миграционного кризиса в Евросоюзе занимается самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Так он мстит из-за санкций ЕС. Союз обвинил диктатора в том, что он сознательно принимает мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляет их пешком к границе с европейскими странами.