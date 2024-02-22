В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 22 февраля традиционно записал вечернее обращение к украинцам. В нем глава государства рассказал о результатах ставки Верховного главнокомандующего.

В частности, одной из тем была подготовка нашего государства к поставке самолетов F-16. Также были доклады о ситуации на фронте.

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Результаты ставки и подготовка к поставке F-16

Зеленский отметил, что этот день он начал с проведения ставки Верховного главнокомандующего. По словам президента, она касалась не только оперативной ситуации на передовой, но и также по другим стратегическим вопросам.

В частности, подготовки нашего государства к переходу на F-16 – был специальный доклад об этом. Все параметры по первой партии самолетов: конкретные сроки поставки, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали положительные. В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, и это – фундаментальная задача,

– сказал президент.

Так, первоочередной задачей является защита от российских управляемых авиабомб и вообще новые возможности на линии фронта. На ставке также были и доклады главнокомандующего ВСУ, разведки, министра обороны и других чиновников, которые отвечают за вооружение.

"Особое внимание – нескольким направлениям: Авдеевскому и Южному", – объяснил Зеленский.

Встреча с иностранными дипломатическими представителями

Зеленский также подчеркнул, что в этот день он провел встречу с представителями наших государств-партнеров – с членами дипломатического корпуса, которые работают в Украине.

Очень важно, что в нашей столице, в нашей стране продолжается нормальная дипломатическая работа, даже можно сказать – рутинная работа между украинскими дипломатами и иностранными представителями, между нашими институтами и международными организациями. И я благодарен каждому государству, каждому лидеру, чьи представители – в Украине и с ней,

– подчеркнул украинский глава.

Он подчеркнул, что это – одно из свидетельств веры в наше государство, уважения к украинскому народу и доверия к нашей силе, к способности достигать украинских целей.

Во время встречи президент с иностранными дипломатами говорили о необходимости четкого и принципиального сотрудничества ради реализации Формулы мира, ради большей безопасности и для Украины.

"Мы работаем, кстати, также и над тем, чтобы расширить наше представительство в мире. В прошлом году были открыты новые посольства Украины в Африке и в целом был достигнут больший уровень взаимодействия с лидерами и странами на Африканском континенте. На этот год мы планируем добавить больше активности и потенциала сотрудничества, в частности, на направлении Латинской Америки", – сказал президент.

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Телефонный разговор с Шарлем Мишелем

Кроме того, Зеленский также имел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Политики говорили об общих интересах, всех европейцев.

Я благодарен тебе, Шарлю, господин Президент, за полную конструктивность. Первое – абсолютно неприемлемая ситуация на границе с Польшей. Проинформировал о нашей украинской инициативе немедленной встречи на границе наших представителей, Украины и Польши, а также Европейской комиссии,

– подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность за готовность приложить усилия, чтобы как можно быстрее защитить интересы европейской безопасности и вернуть всей ситуации сугубо правовой характер. По словам Зеленского, договариваться стоит, и предложения Украины – вполне конкретные.

Также глава государства обсудил с Шарлем Мишелем усилия Украины по европейской интеграции и необходимость скорейшего утверждения переговорной рамки для Украины – утверждения государствами – членами Евросоюза.

"Цель абсолютно рациональная – уже в первой половине года, даже до июня, можем начать переговорный процесс. И это будет лучшим сигналом всем, кто не верит в Европу, что наше единение действительно крепнет", – отметил президент.

Военная помощь от наших партнеров

В обращении Владимир Зеленский также отметил сразу несколько стран за пакеты поддержки для Украины. В частности, 15 оборонный пакет объявила Дания, куда вошли боеприпасы, дроны и другие средства для усиления наших воинов.

Спасибо. Ценю, что все наши договоренности с Метте, госпожой Премьер-министром Дании, идеально реализуются,

– сказал президент.

Также о подготовке нового пакета, который должен добавить силы для отражения российских штурмов, объявила Великобритания. Также помощь для усиления логистики, разведки, связи и тренировки наших воинов объявила Новая Зеландия.

"Чем больше из Москвы раздается безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила. Только сила нашей защиты жизни, нашей способности достигать собственных целей может вернуть Россию в состояние хотя бы частичной трезвости", – подчеркнул украинский глава.

Напоследок Зеленский сказал, что "российское безумие" должно проиграть эту войну, а наше государство сделает все для этого. Президент поблагодарил всех, кто сражается ради Украины, работает ради нашей страны и помогает.