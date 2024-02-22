Зокрема, однією з тем була підготовка нашої держави до постачання літаків F-16. Також були доповіді щодо ситуації на фронті.

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Результати ставки й підготовка до постачання F-16

Зеленський наголосив, що цей день він почав із проведення ставки Верховного головнокомандувача. За словами президента, вона стосувалася не лише щодо оперативної ситуації на передовій, але й також з інших стратегічних питань.

Зокрема, підготовки нашої держави до переходу на F-16 – була спеціальна доповідь про це. Усі параметри щодо першої партії літаків: конкретні терміни постачання, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі позитивні. Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, і це – фундаментальне завдання,

– сказав президент.

Так, першочерговим завданням є захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту. На ставці також були й доповіді головнокомандувача ЗСУ, розвідки, міністра оборони та інших урядовців, які відповідають за озброєння.

"Особлива увага – кільком напрямкам: Авдіївському та Південному", – пояснив Зеленський.

Зустріч з іноземними дипломатичними представниками

Зеленський також підкреслив, що цього дня він провів зустріч із представниками наших держав-партнерів – із членами дипломатичного корпусу, які працюють в Україні.

Дуже важливо, що в нашій столиці, у нашій країні триває нормальна дипломатична робота, навіть можна сказати – рутинна робота між українськими дипломатами та іноземними представниками, між нашими інституціями та міжнародними організаціями. І я вдячний кожній державі, кожному лідеру, чиї представники – в Україні та з нею,

– наголосив український очільник.

Він підкреслив, що це – одне зі свідчень віри в нашу державу, поваги до українського народу й довіри до нашої сили, до здатності досягати українських цілей.

Під час зустрічі президент з іноземними дипломатами говорили про необхідність чіткої та принципової співпраці заради реалізації Формули миру, заради більшої безпеки і для України.

"Ми працюємо, до речі, також і над тим, щоб розширити наше представництво у світі. Минулого року були відкриті нові посольства України в Африці й загалом був досягнутий більший рівень взаємодії з лідерами та країнами на Африканському континенті. На цей рік ми плануємо додати більше активності та потенціалу співпраці, зокрема, на напрямку Латинської Америки", – сказав президент.

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Телефонна розмова із Шарлем Мішелем

Крім того, Зеленський також мав телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Політики говорили про спільні інтереси, усіх європейців.

Я вдячний тобі, Шарлю, пане Президенте, за цілковиту конструктивність. Перше – абсолютно неприйнятна ситуація на кордоні з Польщею. Поінформував про нашу українську ініціативу негайної зустрічі на кордоні наших представників, України та Польщі, а також Європейської комісії,

– наголосив Зеленський.

Президент висловив вдячність за готовність докласти зусиль, щоб якнайшвидше захистити інтереси європейської безпеки та повернути всій ситуації суто правовий характер. За словами Зеленського, домовлятися варто, і пропозиції України – цілком конкретні.

Також глава держави обговорив із Шарлем Мішелем зусилля України щодо європейської інтеграції та необхідність якнайшвидшого затвердження переговорної рамки для України – затвердження державами – членами Євросоюзу.

"Мета абсолютно раціональна – уже в першій половині року, навіть до червня, можемо почати переговорний процес. І це буде найкращим сигналом усім, хто не вірить у Європу, що наше єднання справді міцнішає", – зауважив президент.

Військова допомога від наших партнерів

У зверненні Володимир Зеленський також відзначив одразу кілька країн за пакети підтримки для України. Зокрема, 15 оборонний пакет оголосила Данія, куди ввійшли боєприпаси, дрони й інші засоби для посилення наших воїнів.

Дякую. Ціную, що всі наші домовленості з Метте, пані Прем'єр-міністром Данії, ідеально реалізовуються,

– сказав президент.

Також про підготовку нового пакета, який має додати сили для відбиття російських штурмів, оголосила Велика Британія. Також допомогу для посилення логістики, розвідки, зв'язку і тренування наших воїнів оголосила Нова Зеландія.

"Що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила. Тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості", – наголосив український очільник.

Наостанок Зеленський сказав, що "російське божевілля" повинне програти цю війну, а наша держава зробить усе для цього. Президент подякував усім, хто б'ється заради України, працює заради нашої країни та допомагає.