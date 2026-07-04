Об этом сообщает телеканал NBC News.

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Что известно о ставке пользователя, который ожидает окончания правления Путина до конца 2026 года?

На криптовалютной платформе прогнозов Polymarket пользователь с ником ZnotluvuiSamez, который использует украинский флаг в качестве фото профиля, сделал одну из крупнейших ставок на политическое событие. Он поставил почти 500 тысяч долларов на то, что российский диктатор Владимир Путин потеряет пост президента России до 31 декабря 2026 года.

По данным NBC News, трейдер сначала вложил около 409 тысяч долларов, однако впоследствии увеличил свою позицию. По информации Casino.org, сейчас он владеет 3 828 741 контрактом с ответом "да". В настоящее время рынок оценивает вероятность такого сценария лишь примерно в 12%. Если прогноз оправдается, стоимость контрактов может превысить 3,8 миллиона долларов, что принесет трейдеру многомиллионную прибыль. В то же время в случае досрочной продажи контрактов он уже понес бы убытки из-за падения их стоимости.

Согласно правилам Polymarket, ставка будет считаться выигрышной, если до конца года Путин официально уйдет в отставку, будет отстранен от власти, задержан или по любой другой причине навсегда утратит возможность исполнять обязанности президента.

Известно, что пользователь зарегистрировался на платформе в апреле. Ранее он также сделал ставки на возвращение Украиной оккупированного Крыма до конца года и на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией до конца августа.

К слову, в России усиливается борьба за власть, а влияние Владимира Путина ослабевает, считает политтехнолог Юрий Подорожний. По его словам, все большую роль играют ФСБ и руководители военно-промышленного комплекса, которые могут определить, кто станет следующим президентом России.

Среди возможных преемников Владимира Путина называют вице-премьера Дмитрия Патрушева, первого вице-премьера Дениса Мантурова, заместителя главы администрации президента Максима Орешкина и помощника президента Алексея Дюмина, который ранее возглавлял службу охраны Путина. В то же время не исключен и другой сценарий: если ни один из потенциальных кандидатов не сможет консолидировать власть после отстранения Путина, российские элиты могут перейти к модели коллективного руководства страной.