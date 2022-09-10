Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: главная тема – деоккупация

10 сентября 2022 , 19:52
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Источник:

Офис Президента

В субботу, 10 сентября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем обсудили ситуацию на фронте и активную деоккупацию.

Заседание ставки состоялось на фоне успешных контрнаступательных действий Вооруженных сил в Харьковской и Херсонской областях. Президенту доложили о ситуации по разным направлениям фронта.

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Кто присутствовал на заседании

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего под руководством Владимира Зеленского присутствовало:

  • Алексей Резников – министр обороны;
  • Ростислав Замлинский – заместитель министра обороны;
  • Валерий Залужный – главнокомандующий ВСУ;
  • Сергей Шаптала – начальник Генштаба ВСУ;
  • Юрий Лебедь – командующий Нацгвардией;
  • Виктор Хоренко – командующий ССО;
  • Василий Малюк – временно исполняющий обязанности главы СБУ;
  • Денис Монастырский – глава МВД;
  • Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;
  • Александр Кубраков – министр инфраструктуры;
  • Алексей Данилов – секретарь СНБО;
  • Андрей Ермак – глава Офиса Президента;
  • Роман Машовец – заместитель председателя ОП.

Также к заседанию в режиме видеосвязи присоединились:

  • Кирилл Буданов – руководитель ГУР Минобороны;
  • Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками ВСУ;
  • Сергей Литвинов – командующий ОК "Запад";
  • Андрей Ковальчук – командующий ОК "Юг".

В первую очередь на заседании обсудили действия Сил обороны, деоккупацию временно захваченных россией территорий. На совещании было принято решение, в том числе по безопасности деоккупированных населенных пунктов.

Также обсудили результаты завершившейся накануне встречи министров обороны в формате "Рамштайн". Кроме того, обсудили вопросы обеспечения украинской армии и определили неотложные потребности Сил обороны.

Контрнаступление ВСУ: главное

Украинские войска активно наступают на разных направлениях фронта, в частности, на территории Херсонской и Харьковской областей.

На Харьковщине наши защитники и защитницы уволили уже более 30 населенных пунктов, среди которых Балаклея, Савинцы, Волохов Яр, Шевченково и другие. Также ВСУ зашли в Купянск – город еще 27 февраля сдал мэр геннадий мацегора. После этого Купянск стал логистическим центром для кафиров и выполнял функции центра оккупированной Харьковщины. Однако теперь оккупационные власти бегут – сначала в Волчанск, а теперь в Россию.

Также продолжаются бои в окрестностях Лисичанска и Лимана. Кроме того, по данным источников 24 канала в разведке, ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта .

Тем временем пропагандисты пытаются объяснить провалы кафиров: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк