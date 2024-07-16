Владимир Зеленский провел Ставку

Владимир Зеленский 16 июля провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Особое внимание сосредоточили на ключевых направлениях фронта.

Накануне Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Он ввел недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

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О чем говорили на Ставке

Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных участках фронта. Речь идет о Покровске, Торецке, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Они обсудили действия и замыслы вражеской армии, а также ответ Сил обороны на них.

Много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич,

– рассказал президент.

Другой важной темой Ставки стало вооружение украинских защитников. Во время разговора им удалось обсудить перечень отечественного производства, в частности снарядов, дронов, техники, а также подняли вопрос о поступлениях от партнеров в рамках военной помощи нашему государству.

"Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки", – добавил украинский лидер.