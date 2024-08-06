Разведка доложила Зеленскому о ближайших целях врага и прогнозах развития ситуации

Во время Ставки Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте. Глава государства заверил, что ракет собственного производства будет больше.

Президент подчеркнул, что основным вопросом, который обсуждали на встрече, была обстановка на фронте. Особенно подробно главком рассказал о ходе событий на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях. Александр Сырский доложил, что держит ситуацию под личным контролем.

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Планы врага и производство ракет

Также Зеленский заслушал доклады от Главного управления разведки и Службы внешней разведки по поводу прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.

Министр обороны Умеров, вице-премьер по инновациям Федоров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказали о динамике производства собственных дронов и ракет и потребности Сил обороны.

Решением Ставки было направлено дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше,

– подчеркнул президент.

Также на ставке обсуждалось обеспечение оружием и техникой дополнительных бригад. "Активно работаем с партнерами", – уточнил Зеленский.