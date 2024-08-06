Президент підкреслив, що основне питання, яке обговорювали на зустрічі, була обстановка на фронті. Особливо детально головком розповів про перебіг подій на Покровському, Торецькому та Харківському напрямках. Олександр Сирський доповів, що тримає ситуацію під особистим контролем.

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Плани ворога і виробництво ракет

Також Зеленський заслухав доповіді від Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки щодо щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.

Міністр оборони Умєров, віцепрем'єр з інновацій Федоров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповіли про динаміку виробництва власних дронів та ракет та потреби Сил оборони.

Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше,

– наголосив президент.

Також на ставці обговорювали забезпечення зброєю та технікою додаткових бригад. "Активно працюємо з партнерами", – уточнив Зеленський.