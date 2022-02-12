Ставки растут: почему на самом деле иностранцев призвали уехать из Украины

Президент США Джозеф Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Для этого он посоветовал воспользоваться коммерческими рейсами и другими частными способами.

После этого заявления ряд стран посоветовал своим гражданам выезжать из Украины. Стоит ли украинцам паниковать из-за подобных мер – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов.

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Ультиматум для России и повышение ставок

Артур Колдомасов, SEO информационного агентства SvitloVezha, эксперт по информационной политике и политики США аналитического центра AD ASTRA, уверен, что у Вашингтона есть свой план. В частности, специалист считает, что США знают, каким образом может действовать Россия, поэтому своими призывами просто повышают ставки.

Госдеп санкционировал добровольный отъезд сотрудников США и приказал выехать из посольства в Киеве членам их семей еще 23 января 2022 года.

Эвакуация дипломатов – это часть плана "повышение ставок", своеобразное выдвижение ультиматума России, чтобы загнать ее в угол. Это является сигналом к тому, что в Вашингтоне, вероятно, понимают, в чем дело, и знают, что делать,

– подчеркнул эксперт.

Колдомасов уверен, что Вашингтон имеет свой план / Фото предоставлено сайту 24 канала

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Обычная осторожность

Владислав Фарапонов, аналитик Internews Украина, пояснил, что подобные призывы – обычная практика в случае возникновения какой-то угрозы. Это может быть как вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, так и другие случаи. Поэтому ничего удивительного или панического в заявлениях союзников нет, и стоит спокойно их воспринимать.

Фарапонов уверен, что призывы Байдена – не повод для паники / Фото предоставлено сайту 24 канала

Угроза нападения России и призывы государств: последние новости

Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, уверяя, что целью является проведение учений "Союзная решимость-2022".

Ряд стран призвали своих граждан выезжать из Украины. В частности, США, Канада, Латвия, Эстония, Великобритания, Норвегия, Израиль и другие.

В то же время в посольстве России в Киеве заявили, что дипломаты остаются в стране, однако Москва планирует "оптимизировать" свои зарубежные учреждения на территории Украины.

В Москве отрицают планы по нападению на Украину.

В МИД призвали украинцев сохранять спокойствие и не паниковать, отметив, что государство готово к различным сценариям развития событий.

Байден призвал граждан США немедленно выезжать из Украины: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.