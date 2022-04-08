Ставленник оккупантов в Мариуполе заврался о количестве людей в блокадном городе
Источник:Андрющенко Time
Предатель, которого оккупанты избрали "мэром Мариуполя", Константин Иващенко насчитал, что сейчас в городе находится 300 тысяч человек. Это – ложь.
Об этом заявил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, "трупожор" Иващенко тонет во лжи.
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Сколько осталось людей в Мариуполе
Иващенко утверждает, что сейчас в городе – 300 тысяч человек, а до войны было 600 тысяч. Эти данные ложные.
Как утверждает господин Андрющенко, летом 2021 года на основе данных биллинга мобильных операторов оказалось, что в городе проживало 540 тысяч человек. Уже в феврале, еще до начала войны, в Мариуполе оставалось 450 тысяч.
Многие люди смогли эвакуироваться
- В первые дни войны из города выехало около 100 тысяч человек (эвакуация и самостоятельный выезд).
- Во время блокады из Мариуполя вырвались около 200 тысяч человек ("полузеленые коридоры").
- Оккупанты принудительно вывезли около 40 тысяч человек (количество растет).
- Официально за время блокады погибло 5 тысяч гражданских.
Итак, в Мариуполе сейчас остается от 100 до 130 тысяч человек.
Где Костя "Трупожор" и соучастник убийства мариупольцев увидел 300 тысяч человек – сказать трудно. Видимо, в тех самых мечтах о власти, где в городе всего 25 процентов невозобновляемого жилого фонда, – пишет Петр Андрющенко.
По его словам, ложь и манипуляция – это непременная часть жизни депутатов из ОПЗЖ, россиян и коллаборантов.
Напомним, российские оккупанты уже более чем месяц пытаются взять Мариуполь, но украинские защитники достойно и отважно защищаются. Недавно волонтеры даже смогли доставить помощь защитникам Мариуполя. Хоть город находится в осаде.
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