Ставлю знак равенства между Порошенко и интересом государства, – Федына

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федына отметила, что поддерживает Петра Порошенко, ведь у него было и есть видение сильного украинского государства.

Об этом она рассказала в эфире 24 канала в программе "Ролевые игры", отвечая на вопрос, поддерживает ли политику Порошенко и не разочаровалась ли в его действиях.

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"Я безусловно поддерживаю интерес моего государства и это, наверное, ответ на вопрос – с кем я сегодня и что я сегодня делаю. На этом этапе я однозначно ставлю знак равенства между Петром Порошенко и интересом государства", – сказала нардеп.

Наверное, потому, что он реализовывал то видение государства, которое является основополагающим для развития Украины. Наверное, за то, что в 2014 году он получил государство, которого не должно было быть и имея возможность уехать из этой страны со своими миллиардами, он остался,

– подчеркнула Федына.

Она добавила, что тогда нужно было взять государство, у которого ничего нет и все ситуативно решалось.

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"Да, Украине невероятными силами помогали волонтеры и добровольцы, но надо было это поставить в некую систему. Государство не могло 5 лет продержаться в таком бешеном темпе", – объяснила нардепка.

И здесь многое определял человек, который возьмет на себя такую ​​ответственность. Мог же прийти другой человек и сказать: "Ребята, чего паримся, идем в южный округ РФ и будет нам большое счастье". И я за это очень уважаю Петра Порошенко. Что, несмотря на кучу критики и различных нюансов, у него постоянно было одно видение – сильного украинского государства,

– отметила Федына.

Полное интервью с Софией Федыной в программе "Ролевые игры" – читайте здесь.

Видео программы "Ролевые игры" с Софией Федыной: