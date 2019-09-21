Ставлю знак рівності між Порошенком та інтересом держави, – Федина

Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Софія Федина зазначила, що підтримує Петра Порошенка, адже в нього була і є візія сильної української держави.

Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу в програмі "Рольові ігри", відповідаючи на питання, чи підтримує політику Порошенка і чи не розчарувалася в його діях.

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"Я безумовно підтримую інтерес моєї держави і це, напевно, відповідь на питання – з ким я сьогодні є і що я сьогодні роблю. На цьому етапі я однозначно маю знак рівності між Петром Порошенком та інтересом держави", – сказала нардепка.

Напевно, тому, що він реалізовував ту візію держави, яка є засадничою для розвитку України. Напевно, за те, що у 2014 році він отримав державу, якої не мало бути і маючи змогу поїхати з цієї країни зі своїми мільярдами, він залишився,

– підкреслила Федина.

Вона додала, що тоді треба було взяти державу, в якої нічого немає і все ситуативно вирішувалося.

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"Так, Україні неймовірними силами допомагали волонтери і добровольці, але треба було це поставити в якусь систему. Держава не могла 5 років протриматися у такому скаженому темпі", – пояснила нардепка.

І тут багато визначала людина, яка візьме на себе таку відповідальність. Могла ж прийти інша людина і сказати: "хлопці, чого паримося, йдемо південним округом РФ і будемо мати велике щастя". І я за це дуже поважаю Петра Порошенка. Що, незважаючи на купу критики та різних нюансів, в нього постійно була одна візія – сильної української держави,

– наголосила Федина.

Повне інтерв'ю з Софією Фединою в програмі "Рольові ігри" – читайте тут.

Відео програми "Рольові ігри" з Софією Фединою: