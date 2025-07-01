Под ударом –райдозавод: российский Ставрополь с утра атаковали БпЛА

В субботу утром, 26 июля, неизвестные дроны атаковали Ставропольский край России. Местные жители сообщили о нескольких громких взрывах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Дроны атаковали во время, когда россияне уже не спали.

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Что известно об утренней атаке дронов на Россию?

Утром жители Ставрополя жаловались, что "огромные" дроны не дают им спать. В сети появилось много видео, на которых видно пролет БпЛА и попадание в какой-то объект. Известно, что взрывов было много, но все дроны, вероятно, били в одно место.

Жители Ставрополя с утра слышали взрывы: смотрите видео

Жители города говорят, что взрывов из-за атаки дронов у них не было давно. Якобы ранее власти только присылали сообщения об опасности. А вот на этот раз граждан даже заранее не предупредили об атаке.

Россияне наблюдали, как БпЛА попадают по важному объекту и сообщали о работе противовоздушной обороны по ним.

Горожане показали, как попадает БпЛА: видео из сети

Россияне фиксировали пролет дронов в Ставропольском крае: видео

Предположительно, дроны утром атаковали местный радиозавод "Сигнал" в Ставрополе. Это одно из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса на юге России. Завод специализируется на производстве абонентского и профессионального оборудования для цифрового телерадиовещания. Также с 1990-х годов здесь массово делают отечественные устройства защитного отключения. Продукты предприятия оккупанты используют для авиации и радиоэлектронной борьбы. Отсюда везут для войска станции активных помех "Смальта", "Гардения" и РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, таких как "Тополь-Э". На заводе мог пострадать цех с готовыми боеприпасами.

Последствия атаки на завод в Ставрополе: смотрите видео

Прямое попадание дрона в Ставрополе: видео

Также БпЛА обстреляли в городе здания российского разработчика и производителя комплексных систем безопасности, специальной техники и космических систем "Стилсофт".

Несколько дронов повредили здание завода. На территории рядом, в частности на рынке, жители находили обломки. А над местами попаданий было видно густой черный дым.

Жители удивлены из-за атаки БпЛА на Ставрополь: видео с места происшествия

В сети пишут, что утром произошел первый в истории комбинированный удар двумя типами БпЛА.

Напомним, в ночь на 25 июля украинские дроны также поразили важные объекты на территории России. Под атаку попал Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае и Котовский пороховой завод в Тамбовской области.