Ставьте памятник Путину и пишите иконы, – Цымбалюк остро ответил россиянам

В России украинский журналист Роман Цымбалюк обвиняется в "экстремизме". Им не нравится, что он остро высказывается по поводу россиян. Журналист ответил им.

В эфире 24 канала Роман Цымбалюк сказал, что не будет забирать свои слова о россиянах назад. Напротив – он готов повторять их постоянно.

К теме Украинская кость все сильнее застряла в горле Путина

"Россияне, придете к нам с оружием в руках – вас будут стрелять и убивать". Вот, собственно, за эти слова (открыли дело – 24 канал)", – объяснил Цымбалюк.

Пропагандисты все перекрутили

Однако на российском телевидении фразу перекрутили. Пропагандисты первую часть об оружии и пересечении границы убрали. Говорили только о том, что Цымбалюк якобы призывает убивать россиян.

Друзья, это же ложь. Если вы живете в своем государстве – живите и хоть уже ставьте памятник Путину и пишите его иконы, это ваше дело. Однако это не отменяет правило, которое я сказал,

– заявил журналист.

"Я объясняю, что мы свой дом защищаем, потому что жить так, как оккупированный Донецк, никто не хочет. Происходящее там – у меня скоро волосы будут седеть от того, что они (россияне – 24 канал) там устроили", – добавил Цымбалюк.

Дело Цымбалюка в России: что известно

Цымбалюк больше 10 лет работал в Москве украинским корреспондентом информагентства УНИАН.

8 декабря 2020 года прокуратура Москвы вызвала Романа Цымбалюка на допрос из-за его видеоблога в ютубе.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили действия Кремля и заверили, что поддерживают журналиста.

Защищает интересы Цымбалюка популярный адвокат Николай Полозов.

К теме – что Россия устроила на Донбассе: смотрите видео

Полное интервью с Романом Цымбалюком на ютубе и на сайте 24 канала смотрите и читайте в понедельник, 17 января. Не пропустите!