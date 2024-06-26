"Человек-легенда": умер один из руководителей Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив

В среду, 26 июня, в возрасте 68 лет скончался Стефан Романив. Он был первым заместителем президента Всемирного конгресса украинцев.

Стефан Романив также был председателем комиссии по признанию Голодомора геноцидом против украинского народа, председателем провода Организации украинских националистов, официальным представителем Торгово-промышленной палаты Украины в Австралии.

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Стефан Романив умер в Польше

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев умер в Варшаве – по дороге в Австралию из Литвы, где состоялось учредительное собрание Антиимперского Блока Народов.

Известие о смерти Стефана Романива прокомментировали в частности в Министерстве иностранных дел.

От нас ушел светлый человек, человек-легенда, который сделал весомый вклад в дело международного признания Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов,

– написали в ведомстве.

Самоотверженная деятельность Стефана Романова по сплочению украинцев по всему миру навсегда останется образцом для подражания.

Это, безусловно, тяжелая потеря не только для украинской общины в Австралии, но и для всей украинской всемирной общины. Жизнь господина Стефана является образцом горячей любви к Украине и ее народу, крепкой и неподкупной Веры в Победу нашего государства,

– сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко также написал, что со смертью Стефана Романова страна потеряла "большого патриота Украины, настоящего лидера не только украинской общины Австралии, но и всего мирового украинства".