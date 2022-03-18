Стефанчук допустил изменение Конституции относительно вступления в НАТО

Украинские власти обсудят формулировки относительно евроатлантических стремлений государства в Конституции. Это может произойти после окончания переговоров по прекращению войны.

Спикер Рады Руслан Стефанчук во время телемарафона напомнил, что путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины. Поэтому имеем высокий уровень легитимации этого направления.

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Все зависит от переговоров

По словам Стефанчука, будут смотреть, куда будут идти переговорщики. Тогда уже будут искать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будет изменять Конституции в этой части.

Для Украины важно, чтобы по результатам этих договоренностей восстановили безопасность и получили гарантии этой безопасности.

Поэтому мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к ее обсуждению,

– подытожил глава парламента.

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