Стефанчук обратился к парламентариям со всех уголков мира с призывом остановить преступления РФ

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов со всех уголков мира остановить Россию, которая уже 25 день уничтожает украинские города и убивает невинных людей.

Об этом Стефанчук рассказал во время специального заседания на тему "Ситуация в Украине" в рамках 144-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Индонезии.

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В рамках мероприятия он обратился к народным депутатам со всех уголков мира с призывом действовать более решительно для сдерживания российской агрессии.

Руслан Стефанчук поблагодарил международное сообщество за помощь, солидарность с Украиной и оказанную поддержку. В то же время, по словам главы парламента Украины, тот факт, что война продолжается уже четвертую неделю, свидетельствует о том, что принятых мер недостаточно.

Мы призываем вас мобилизовать потенциал ваших депутатов национальных парламентов, чтобы остановить Россию, покончить со смертью и разрушениями и прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей,

– подчеркнул Стефанчук.

Глава Верховной Рады поставил в пример Латвию, Литву и Эстонию, которые на этой неделе приняли решение с призывом о закрытии неба над Украиной.

"Вы также можете призвать свои правительства создать запрещенную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности", – добавил глава украинского парламента.

Глава Парламента Украины выразил надежду, что Межпарламентский союз озвучит свою принципиальную позицию против грубого нарушения Россией международного права.

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