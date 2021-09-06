Стефанчук отреагировал на слухи, что Зеленский хочет назначить его на пост Разумкова
Источник:"РБК-Украина"
Руслан Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании Владимира Зеленского видеть его на посту спикера распространяет тот, кто в ней заинтересован. После этого Стефанчук потерял некоторые полномочия.
Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук отметил, что эта информация появилась ниоткуда. Сначала ее распространили какие-то телеграм-каналы, а затем СМИ. Против этих слухов даже сложно кому-то оппонировать.
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Но я точно знаю, что эту информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован. Если зажигаются звезды, то это кому-то нужно,
– подчеркнул политик.
Стефанчук также отметил, что его полностью удовлетворяет должность, которую он сейчас занимает. Она вроде больше всего соответствует его "уровню квалификации, профессионального бэкграунда".
В то же время политик "не склонен здесь видеть какую-то конспирологию". По словам Стефанчука, речь идет скорее о каких-то внутренних аппаратных нюансах.
Как слухи повлияли на отношения с Разумковым
- Вице-спикер подчеркнул, что его отношения с Разумковым не ухудшились. В то же время со Стефанчука сняли некоторые полномочия, которые считаются традиционными для этой должности.
- В частности, его уже не приглашают на внутренние совещания и встречи, кроме традиционных "понедельничных аппараток".
- Кроме того, он потерял полномочия выполнять некоторые функции по международной и межпарламентской деятельности.
Когда распространились слухи
- Информацию о том, что Зеленский хотел бы видеть Стефанчука на посту Разумкова, опубликовали зимой 2021 года.
- Тогда даже говорилось, что Стефанчука уже вроде бы готовят к спикерству.
- Такие решения аргументировали якобы политическими амбициями Разумкова и тем, что он пытается быть независимым от Офиса Президента.