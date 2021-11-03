Стефанчук объяснил, кто может победить Зеленского на следующих выборах

Руслан Стефанчук высказался о президентских выборах, которые должны пройти в 2024 году. Он убежден, что список кандидатов однозначно удивит украинцев.

В то же время спикер парламента считает, что назвать конкретные фамилии сейчас невозможно. В частности, потому, что некоторых из тех, кто будет тогда баллотироваться, сейчас украинцы не знают.

Обратите внимание Стефанчук выступил против идеи Данилова превратить Украину в президентскую республику

Кто будет соперничать за кресло главы государства

По мнению Стефанчука, на выборах в 2024 году будет много неожиданностей. Мол, ряд политиков захотят подражать действующему президенту Владимиру Зеленскому и постараются повторить его пример. "Это будет разноцветье и разнотравье", – в шутку добавил нардеп.

Спикер Верховной Рады убежден, что в президенты снова будут баллотироваться "традиционные политические пенсионеры". Впрочем, обязательно появятся и новые лица. При этом основная политическая борьба, считает Стефанчук, будет разворачиваться в течение последнего года перед выборами.

О вероятном участии Зеленского в выборах

Политик также прокомментировал шансы Зеленского победить на выборах во второй раз, если тот вздумает снова баллотироваться. Стефанчук утверждает, что действующий президент может уступить только такому же несистемному политику, как он сам. "Мне кажется, что "тефлонового политика" может победить только "тефлоновый политик", – подытожил спикер Рады.

Зеленский и второй президентский термин: что известно

"Тефлоновыми" называют политиков, к которым не пристает никакая критика. Так говорят о тех, кому удается сохранить рейтинг, даже несмотря на политические или управленческие ошибки.

Когда Владимир Зеленский стал президентом, то утверждал, что пришел к власти только на один срок. Впрочем, в мае 2020 года он допустил, что будет баллотироваться и во второй раз, если "так скажет народ Украины". При этом политик уточнил, что прежде всего будет считаться с мнением своих родных.

В начале октября 2021 года глава государства рассказал, что ко второй каденции пока не готовится. Мол, намерен выполнить свои предвыборные обещания еще до конца первого срока. По оценкам политика, его команда смогла воплотить в реальность уже 30 – 35% предвыборной программы по законодательству.