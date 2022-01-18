Стефанчук поздравил Роберту Мецолу с избранием главой Европарламента
18 января 2022 , 15:52Читати новину українською
Источник:телеграм Верховной Рады
Руслан Стефанчук 18 января поздравил Роберту Мецолу с избранием на пост президенты Европарламента. На этом посту политик заменила Давида Сассоли, который внезапно ушел из жизни.
Поздравление Стефанчука обнародовала Верховная Рада. Спикер отметил, что ожидает плодотворное сотрудничество и усиление партнерства между Радой и Европарламентом.
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Искренние поздравления Роберте Мецоле с избранием на пост президента Европейского парламента. Ожидаю плодотворного сотрудничества и усиления партнерства между Верховной Радой и Европарламентом,
– заявил Стефанчук.
Мецола возглавила Европарламент
- Роберта Мецола стала самым молодым президентом ЕП в истории. Политику – 43 года. Родилась она на Мальте.
- Депутатом Европарламента Мецола была с 2013 года.
- Кандидатуру Мецолы поддержали 458 депутатов.
- Политик временно руководила Европарламентом после смерти Сассоли.