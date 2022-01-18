Вітання Стефанчука оприлюднила Верховна Рада. Спікер наголосив, що очікує на плідну співпрацю й посилення партнерства між Радою та Європарламентом.
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Щирі вітання Роберті Мецолі з обранням на посаду президентки Європейського Парламенту. Очікую на плідну співпрацю й посилення партнерства між Верховною Радою та Європарламентом,
– заявив Стефанчук.
Мецола очолила Європарламент
- Роберта Мецола стала наймолодшою президенткою ЄП в історії. Політикині – 43 роки. Народилася вона на Мальті.
- Депутаткою Європарламенту Мецола була від 2013 року.
- Кандидатуру Мецоли підтримали 458 депутатів.
- Політикиня тимчасово керувала Європарламентом після смерті Сассолі.