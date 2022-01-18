Вітання Стефанчука оприлюднила Верховна Рада. Спікер наголосив, що очікує на плідну співпрацю й посилення партнерства між Радою та Європарламентом.

Зауважте Помер спікер Європейського парламенту Давид Сассолі

Щирі вітання Роберті Мецолі з обранням на посаду президентки Європейського Парламенту. Очікую на плідну співпрацю й посилення партнерства між Верховною Радою та Європарламентом,

– заявив Стефанчук.

Мецола очолила Європарламент

Роберта Мецола стала наймолодшою президенткою ЄП в історії. Політикині – 43 роки. Народилася вона на Мальті.

Депутаткою Європарламенту Мецола була від 2013 року.

Кандидатуру Мецоли підтримали 458 депутатів.

Політикиня тимчасово керувала Європарламентом після смерті Сассолі.

Зауважте! Сассолі помер у ніч на 11 січня. Причиною стало порушення роботи імунної системи. Поховали політика у Римі. На церемонію прощання приїхали глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель.