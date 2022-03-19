Стефанчук призвал 10 стран и МАГАТЭ посодействовать в выводе российских войск из АЭС Украины

Оккупанты захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Персонал продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками. Российскими войсками также захвачена и ЧАЭС.

Демократический мир не может закрывать глаза на акты российского терроризма против Украины. Место террористов – на скамье подсудимых. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Он обратился к главам парламентов 10 стран мира и призвал аргентинских, бразильских, гватемальских, гондурасских, доминиканских, коста-риканских, парагвайских, панамских, перуанских, уругвайских партнеров и МАГАТЭ немедленно принять все возможные меры для вывода войск России из территории. В частности, взять эти и другие ядерные объекты Украины под свою защиту.

В то же время Стефанчук поблагодарил коллег за последовательную поддержку Украины, в частности – в рамках ООН, а также за решительное осуждение вторжения РФ в наше государство.

Также председатель ВР Украины отметил необходимость более решительных и активных действий мирового сообщества, направленных на сдерживание агрессора и прекращение войны.

Надеюсь на помощь в вопросе присоединения Аргентины, Бразилии, Республики Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Уругвая, Панамы, Парагвая, Перу к санкциям против России, которые не позволят ей продолжать совершать военные преступления против Украины и нашего народа,

– заявил Стефанчук.

Ранее временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявляла, что министерство энергетики США очень тесно сотрудничает с МАГАТЭ и другими международными партнерами, чтобы обеспечить безопасность на ядерных установках.

Какая ситуация на ЧАЭС и ЗАЭС Напомним, что оккупанты захватили ЧАЭС еще в первый день полномасштабного наступления. Более 200 человек (технический персонал и сотрудники службы охраны) уже три недели находятся там – им не разрешают передать смену своим коллегам.



В понедельник, 14 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что из-за физической и психологической усталости персонал больше



На Запорожской АЭС Напомним, что оккупанты захватили ЧАЭС еще в первый день полномасштабного наступления. Более 200 человек (технический персонал и сотрудники службы охраны) уже три недели находятся там – им не разрешают передать смену своим коллегам.В понедельник, 14 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что из-за физической и психологической усталости персонал больше не может ремонтировать и обслуживать оборудование на АЭС.На Запорожской АЭС ежедневно раздаются взрывы. И не прекращаются они ни днем, ни ночью.

Интервью с Кристиной Квин – смотрите видео