Стефанишина не внесла 6 миллионов залога: защита обжалует решение ВАКС

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина не внесла 6 миллионов гривен залога, который ей назначил Высший антикоррупционный суд по делу о незаконном обогащении. При этом ее защита подала апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения.

Об этом hromadske сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Что известно о суде над Стефанишиной?

6 августа ВАКС избрал Ольге Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен. Согласно правилам Уголовного процессуального кодекса, залог необходимо внести в течение пяти дней. Однако по состоянию на вечер 11 августа средства на счет суда не поступили.

В случае невнесения залога прокурор может обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

В то же время 11 августа Апелляционная палата ВАКС получила апелляционную жалобу от адвокатов Стефанишиной. Защита обжалует решение об избрании меры пресечения, поэтому теперь вопрос должен рассмотреть апелляционный суд.

Новое подозрение Стефанишина получила 5 августа. По версии следствия, оно касается трех эпизодов: одного эпизода незаконного обогащения и двух эпизодов недекларирования имущества.

Следствие, в частности, считает, что бывшая чиновница не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование автомобилем Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечения матери.

Прокуроры просили для Стефанишиной залог в размере более 13 миллионов гривен, однако суд определил его размер в 6 миллионов.

Сторона обвинения также заявляла о рисках уклонения от суда, оказания влияния на свидетелей и возможного влияния на конкурсные комиссии и результаты назначений.

Сама Стефанишина свою вину отрицает. Она заявляла, что ей "не было и нет чего скрывать", а к процессуальным действиям относится спокойно. Теперь дальнейшее развитие дела будет зависеть от решения Апелляционной палаты ВАКС по жалобе защиты.

Напомним, недавно также выяснилось, что Ольга Стефанишина могла влиять на конкурс по отбору руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В суде прокурор зачитал переписку Стефанишиной с государственным секретарем Министерства юстиции Александром Буханевичем. Эти сообщения могут свидетельствовать о ее влиянии на конкурсную комиссию.

Речь идет о конкурсе по отбору руководителя НАПК, который длился с сентября 2023 года по февраль 2024 года. В этот период Стефанишина возглавляла Министерство юстиции.

По словам прокурора, в одном из писем Буханевич обращался к Стефанишиной перед первым заседанием конкурсной комиссии. Он, в частности, просил дать указания и посоветовать, кого стоит поддержать на должность председателя комиссии. В другой переписке они обсуждали кандидатов на должность руководителя НАЗК.