Стефанишина назвала истинную причину ухода с поста посла в США
Ольга Стефанишина объяснила, почему решила уйти с должности в украинском посольстве в Вашингтоне. Это решение было связано, прежде всего, с личными обстоятельствами.
В интервью "Радио Свобода" бывшая посол Украины в США отметила, что на ее решение также повлияли расследования НАБУ и САП. В то же время она подчеркнула, что это не было единственной или главной причиной ее отставки.
Почему Стефанишина ушла с поста посла в США?
По словам Стефанишиной, продолжались следственные действия в отношении ее близких, родителей и других людей из ее окружения. Из-за этого ей приходилось постоянно заниматься вопросами, связанными с расследованием и личной жизнью.
Она пояснила, что пребывание в США не давало ей возможности полноценно реагировать на эти ситуации в Украине.
Работа украинского посла в США требует постоянной и полной вовлеченности. Поэтому совмещать дипломатическую деятельность с решением личных вопросов в Украине для нее стало слишком сложно.
Фактически, по словам бывшей дипломатки, приходилось выбирать между работой в Вашингтоне и личными делами в Украине. В результате она решила вернуться в Украину.
Бывшая посол также прокомментировала предположение, что ее отставка могла быть связана с желанием покинуть пост до возможного вручения подозрения.
Стефанишина заявила, что сама приняла решение о увольнении и никто не заставлял ее это делать.
Она также пояснила, что не хотела создавать дополнительных проблем для президента Владимира Зеленского. В частности, речь шла о возможной ситуации, когда главе государства пришлось бы отвечать на вопросы о ее увольнении на фоне антикоррупционного расследования.
По словам Стефанишиной, претензий именно к ее работе на посту посла не было. Она признала, что хотела бы продолжить работу в США, однако решила завершить дипломатическую карьеру.
Что известно о деле против Стефанишиной?
Ранее Высший антикоррупционный суд избрал для Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен.
Бывшему послу объявили подозрение по трем эпизодам. Речь идет о возможном незаконном обогащении и двух случаях недостоверного декларирования.
Стефанишина отрицает свою вину. Она заявляла, что ей нечего скрывать, а сам факт уведомления о подозрении еще не означает, что вина человека доказана.
3 августа президент Владимир Зеленский уволил Стефанишину от должности посла Украины в США.