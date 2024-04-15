"Стерли целую историю": на въезде в Донецкую область волонтеры перекрасили стелу

На въезде в Донецкую область волонтеры закрасили легендарную стелу, на которой украинские военные оставляли надписи. Такую самодеятельность общественность не оценила.

В сети распространили видео процесса "обновления" стелы. На кадрах можно увидеть, как работники удаляют надписи со стелы, снимают наклейки и наносят на нее краску.

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Стоит отметить, что эти надписи оставляли военные, которые героически защищают Донецкую область от российских оккупантов.



Военные оставляли наклейки и подписи на потолке / Фото из соцсетей

В посте указано, что к "обновлению" стелы причастны Виктория Черногор, Олег Боровик, Анатолий Шахов и Константин Деревинский.

"Доброе дело" – не оценили многие украинцы. В частности, военные и волонтеры в комментариях под видео раскритиковали такие действия. Они возмутились, что раньше на стеле были различные подписи и стикеры от военнослужащих, а теперь – это обычная стела, какой она была до начала полномасштабного вторжения.

Стелу на въезде в Донецкую область самовольно зарисовали: видео

Реакции военных и волонтеров

Это был памятный знак со сверхмощным смыслом и историей, а не просто сообщение о въезде в область. Там были подписи наших собратьев, которых уже нет в живых,

– отметила боевой парамедик Ирина "Чека" Цыбух.

"Эта стела о несокрушимости Донецкой области. И мы запомним ее именно такой. Ведь каждый ее миллиметр – это память. Обо всех, кто отдал свою жизнь за свободную Украину. Обо всех, кто продолжает бороться. О будущем. О вере в победу. О нашей силе и единстве", – написала военнослужащая Мария.

"Нет слов ... столько собратьев, которые оставили там о себе память и которых уже нет в живых ... вы это все уничтожили ... Это был памятник истории ... Надеюсь, скоро все надписи и шевроны вернутся на свое место", – добавляют украинцы.



Комментарии украинцев относительно покраски стелы / Скриншоты под видео в сети

Стела была в опрятном состоянии

В конце марта военные уже обновляли эту стелу. О чем отчитывался Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Отмечалось, что большинство военных, волонтеров, медиков, капелланов, которые едут в район боевых действий или выезжают оттуда после выполнения задач, охотно там фотографировались. Поэтому бойцы одного из подразделений восстановили фундамент возле стелы, очистили место от мусора, приварили и покрасили металлические шесты для флагов.

"Стела при въезде в Донецкую область остается тем знаковым местом, которая символизирует несокрушимость духа украинских защитников на Востоке страны", – говорилось в сообщении Генштаба.