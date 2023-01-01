Идеолог украинского национализма, убитый по приказу Хрущева: 114 лет со дня рождения Бандеры

В Украине 1 января отмечают 114 годовщину со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Даже через 100 лет Россия все еще боится Бандеры, которого из-за страха ликвидировала более 60 лет назад.

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов, что в Ивано-Франковской области, пишет 24 Канал. В тот момент село входило в Калушский уезд Королевства Галиции и Владимирии Австро-Венгерской империи.

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Детство и образование

Бандера родился в многодетной семье греко-католического священника. Его мать происходила из семьи священников Глодзинских. Всего в семье было семеро детей, Степан Бандера был вторым после самой старшей сестры Марты-Марии.

В мае 1919 года во время наступления польских войск десятилетний Степан Бандера вместе с семьей был эвакуирован в подольский городок Ягильницы, где они находились до сентября.

Вся правда о Степане Бандере: смотрите видео

В 1919 году Бандера поступил в украинскую гимназию в Стрые, где учился до 1927 года. В 1922 году он стал участником Пласта. В том же году его мать скончалась от туберкулеза.

В середине 1927 года Степан Бандера сдал выпускные экзамены в гимназии и собирался поступить в Украинскую хозяйственную академию в городе Подебрады в Чехословакии, но польские власти отказались предоставить ему загранпаспорт.

В сентябре 1928 года Степан Бандера переехал во Львов, где записался на агрономический отдел Высокой Политехнической Школы, которую так и не закончил из-за ареста.

В 1932-1933 годах Степан Бандера выполнял функцию заместителя краевого проводника, а в середине 1933 года был назначен краевым проводником ОУН и краевым комендантом УВО в Западной Украине.

Арест и тюрьма

14 июня 1934 года Бандеру арестовали. Причиной ареста было убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, руководившего акциями "пацификации" украинцев, в результате которых пострадали от побоев более тысячи человек и от семи до 35 человек погибли.

Бандера осуществлял общее руководство покушением Перацкого. Член ОУН Григорий Мацейко должен был взорвать Перацкого и погибнуть вместе с ним. Однако взрывное устройство не сработало, после чего Мацейко застрелил польского министра.

Степан Бандера был арестован за день до убийства Перацкого. Сначала Бандеру приговорили к смертной казни, но затем приговор заменили пожизненным заключением.

В тюрьме он находился до сентября 1939 года. После начала Второй мировой войны узникам-националистам удалось освободить Бандеру из одиночной камеры, где он в то время находился, после чего он добрался до Львова.

Идеологические взгляды

После убийства советским агентом Судоплатовым Евгения Коновальца Провод ОУН возглавил полковник Андрей Мельник. Группа молодых националистов во главе со Степаном Бандерой потребовала от Мельника изменить выжидательную тактику и перейти к действиям. В результате ОУН раскололась и в 1940 году образовался "Революционный Провод ОУН" во главе с Бандерой.

Незадолго до Великой Отечественной войны Бандера инициировал создание в Кракове Украинского Национального Комитета для объединения украинских политических сил в борьбе за государственность. С согласия немецкого режима ОУН-Б сформировала батальоны Нахтигаль и Роланд, которые Бандера считал ядром будущей украинской армии.

30 июня 1941 года Провод ОУН-Б провозгласил восстановление Украинского государства во Львове. Поэтому уже 5 июля 1941 года Бандеру арестовали гитлеровцы и отправили в Краков. Там от него потребовали отказаться от провозглашения украинской государственности, но он не стал этого делать.

В январе 1942 года вместе с несколькими соратниками из ОУНР он попал в "Целленбау" – уединенный барак ("бункер") в концлагере "Заксенгавзен". После выхода Бандеры на свободу гитлеровцы попытались присоединить к своим силам ОУН-Б и УПА в качестве союзников против Москвы. Но Бандера отверг такое предложение.

В конце декабря 1944 года гестапо перевело Бандеру в Берлин. 1 февраля 1945 года Бандера с семьей скрылся во время авиационных бомбардировок в Тироль. Оттуда он впоследствии переехал в Вену.

В 1947 году Бандера снова возглавил Провод ОУН-Б. Он решил продолжать вооруженную борьбу против Москвы в послевоенное время и организовывал краевую связь и боевые группы ОУН-Б, пока его не убили.

Убийство Бандеры

Бандера был убит 15 октября 1959 года в Мюнхене. Его нашли еще живого, залитого кровью. Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти был яд. Богдан Сташинский из специального пистолета выстрелил в лицо Степану Бандере струей раствора цианида калия.

17 ноября 1961 года немецкие судебные органы провозгласили, что убийцей Степана Бандеры Богдан Сташинский по приказу Александра Шелепина и Никиты Хрущева.

После тщательного следствия против убийцы произошел так называемый "процесс Сташинского" с 8 по 15 октября 1962 года. Постановление провозглашено только 19 октября – убийца осужден на 8 лет тюрьмы.

Суд над убийцей Бандеры: видео

Немецкий Верховный Суд в Карлсруэ утвердил, что главным обвиняемым в убийстве Бандеры является советское правительство в Москве.

Два брата Степана Бандеры, Василий и Александр, погибли в концлагере Аушвиц в конце июля 1942 года. Третьего брата Богдана расстреляло гестапо.

В июле 1941 г. отца Степана Бандеры расстреляло в Киеве НКВД, а двух его сестер вывезли в лагеря в Сибири. Третья сестра Степана Бандеры на 10 лет попала в советские лагеря в 1946 году.

Бандеры в российской пропаганде

20 января 2010 года президент Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины с награждением орденом Государства (посмертно). Решение вызвало неоднозначное восприятие как на Украине, так и за ее пределами.

В частности, темой Бандеры всячески пыталась манипулировать Москва, оказывая влияние на восточные регионы Украины. В Кремле обвиняли Бандеру и украинских националистов в поддержке неправдой нацистов. Бандеры боролся за Украину против СССР, Германии и Польши.

Он заявлял, что украинское националистическое движение не имеет ничего общего с нацизмом, фашизмом или национал-социализмом. Последовательно выступал против тоталитаризма, империализма, расизма и коммунизма

И даже сейчас кремлевская пропаганда использует слово "бандеровцы" в отношении украинцев, защищающих свою землю. Благодаря русской пропаганде это слово укоренилось среди россиян и пророссийских украинцев. Словом "бандеровцы" Россия запугивает собственных людей и оправдывает войну против Украины, мол, русские военные пришли "освобождать" украинцев.

Бандера в современности

С начала полномасштабного вторжения России отношение к Бандере несколько изменилось, и идеолога украинского национализма начали поддерживать в регионах, где раньше относились скептически. К примеру, улица Бандеры появилась в Днепре.

Еще в 2021 году украинский TikTok заполонили видео школьников, которые записывали разные ролики с мелодией "Отец наш Бандера". С началом полномасштабной злости соответствующие ролики стали еще более популярными.

Украинцы активно трогают россиян из-за их пропагандистских нарративов.

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