Отец мобилизованного лаборанта Бильченко рассказал, что тот планировал побег

7 февраля под Житомиром был найден травмированный лаборант ЛНУ 27-летний Степан Бильченко. По данным полиции, мужчина выпрыгнул на ходу из машины, которая его вместе с другими мобилизованными везла в учебный центр.

Первым об инциденте рассказал друг Степана Бильченко. Товарищ заявил, что, мол, лаборанта незаконно мобилизовали, и тот имел право на отсрочку как преподаватель высшего учебного заведения. Однако в ТЦК опровергли. Там отметили, что Бильченко не принадлежал к категории лиц, которые могут претендовать на бронирование, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что говорит отец пострадавшего

Борис Бильченко, отец пострадавшего, допускает, что его сын мог выпрыгнуть из машины, которая двигалась. Мужчине известно, что тот планировал побег.

Господин Борис рассказал, что Степана забрали в ТЦК, и уже на второй день его зачем-то повезли в Моршин, а затем и в Житомир. "Так, убежать он планировал, хотел", – признает мужчина намерения сына. Также он говорит, что ему трудно поверить в то, что тот мог выпрыгнуть из машины. Однако он не исключает, что это возможно.

"Он немного такой "герой" - на такие "подвиги" способен, он мог выпрыгнуть", – допустил мужчина.

Больше всего Бориса Бильченко удивило то, что никто не оказал его сыну первой помощи.

Напомним, что Степан Бильченко находится в стабильно тяжелом состоянии.