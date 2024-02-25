Степана Хмару провожают в последний путь в столице. Проститься с борцом за независимость нашего государства пришло большое количество людей, передает 24 Канал.

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Прощание с Героем Украины Степаном Хмарой

Церемония началась в 10:00 в холле Киевской консерватории. Почтить память Героя Украины пришли, родные, друзья, знакомые и не только.

В Киеве прощаются со Степаном Хмарой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Около 12 часов началось прощание на Майдане Независимости. Служба по диссиденту состоится в церкви Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле.

В 15:00 – похороны на Байковом кладбище.

Степана Хмару провожают в последний путь / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким борца за независимость Украины. Вечная память и слава Герою!

Коротко, что надо знать о Герое Украины