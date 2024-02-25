Степана Хмару проводять в останню путь у столиці. Попрощатися з борцем за незалежність нашої держави прийшла велика кількість людей, передає 24 Канал.

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Прощання з Героєм України Степаном Хмарою

Церемонія розпочалася о 10:00 в холі Київської консерваторії. Вшанувати пам'ять Героя України прийшли, рідні, друзі, знайомі й не тільки.

У Києві прощаються зі Степаном Хмарою / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Близько 12 години розпочалося прощання на Майдані Незалежності. Служба за дисидентом відбудеться у церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі.

О 15:00 – поховання на Байковому кладовищі.

Степана Хмару проводять в останню путь / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким борця за незалежність України. Вічна пам'ять і слава Герою!

Коротко, що треба знати про Героя України