Прощание со Степаном Хмарой: борца за независимость Украины проводят в последний путь в Киеве

Известный борец за независимость Украины, диссидент и бывший политзаключенный отошел в засветы. Прощание со Степаном Хмарой проводят в Киеве 25 февраля.

Степана Хмару провожают в последний путь в столице. Проститься с борцом за независимость нашего государства пришло большое количество людей, передает 24 Канал.

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Прощание с Героем Украины Степаном Хмарой

Церемония началась в 10:00 в холле Киевской консерватории. Почтить память Героя Украины пришли родные, друзья, знакомые и не только.

В Киеве прощаются со Степаном Хмарой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Около 12 часов началось прощание на Майдане Независимости. Служба по диссиденту состоится в церкви Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле.

В 15:00 – похороны на Байковом кладбище.

Степана Хмару провожают в последний путь / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Коротко, что надо знать о Герое Украины

Степан Хмара – украинский политик, правозащитник, врач, диссидент в период перестройки, политзаключенный советских концлагерей, народный депутат I, II и IV созывов.

В 60 – 70-х годах издавал "Украинский вестник". Впервые его арестовали в 1975 году, однако доказательств тогда собрать не удалось, поэтому отпустили.

Уже в 1980 году Степана Хмару арестовал КГБ за политическую и правозащитную деятельность, украинскую "националистическую деятельность". Тогда его приговорили к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 годам ссылки. Наказание отбывал на Урале.

В 1987 году Степан Хмара вернулся на Родину. Уже в следующем году стал одним из руководителей Украинского Хельсинского союза. Далее, в 1990-м Хмару избрали народным депутатом.

В октябре 1990-го Степан Хмара поддержал студенческую Революцию на граните. Тогда пришел в лагерь протестующих и выдержал 13-дневную голодовку. После этого его снова арестовали по обвинению в "нападении на представителя милиции". Просидел в заключении до апреля 1991 года.

С восстановления независимости Украины еще дважды был избран народным депутатом. Все это время Степан Хмара продолжал вести борьбу за политзаключенных.

В 1992 году возглавил Украинскую консервативную республиканскую партию. Впрочем, в 2001 году УКРП самораспустилась, а ее члены перешли в "Батькивщину". Кстати, именно Степан Хмара стал заместителем Тимошенко и участвовал в парламентских выборах 31 марта 2002 года.

В 2004-м принимал активное участие в Помаранчеврй революции, поддерживал Виктора Ющенко, а уже в следующем году вышел из "Батькивщины".

В 2006 году Степан Хмара был удостоен звания "Герой Украины".

В октябре 2015 года объявил голодовку в поддержку политзаключенных.

Весной и летом 2023 года Степан Илькович участвовал в судебных процессах над беркутовцами, которые расстреливали участников Революции Достоинства.

86-летний Герой Украины Степан Хмара умер 21 февраля 2024 года.

выражает искренние соболезнования родным и близким борца за независимость Украины. Вечная память и слава Герою!