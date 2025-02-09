Его состояние стабильно тяжелое: лаборант ЛНУ Бильченко находится в больнице Житомира

Лаборант ЛНУ Степан Бильченко, которого обнаружили травмированным под Житомиром, сейчас находится в одной из больниц города. Состояние мужчины пока стабильно тяжелое.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Житомирской области Иванны Силецкой для Суспильного. Сейчас полиция выясняет инцидент с травмами Степана Бильченко.

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Что говорят в полиции о состоянии Степана Бильченко

Иванна Силецкая рассказала журналистам, что 27-летнего Степана Бильченко 7 февраля около 18:00 обнаружили водители на проезжей части на окраине Житомира. После этого очевидцы сообщили об инциденте в полицию.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и медики. Пострадавшего мужчину доставили в реанимационное отделение с тяжелыми травмами головы.

По предварительной информации, мужчина получил обмундирование в воинской части и вместе с личным составом направлялся в тренинговый центр, находясь в кузове автомобиля. Во время движения он выпрыгнул, вероятно, получив травмы,

– отметила пресс-секретарь полиции.

Она также рассказала, что сейчас врачи проводят необходимые меры для его спасения, ведь состояние Степана Бильченко стабильно тяжелое. В то же время полиция все еще выясняет обстоятельства происшествия.

К слову, в Центре противодействия дезинформации рассказали, что информация, которую распространяют в сети о якобы избиении Степана Бильченко работниками ТЦК, на самом деле не соответствует действительности. Мужчина был мобилизован с соблюдением действующего украинского законодательства.