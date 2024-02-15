В дверях оставили повестку: жена "азовца", находящегося в плену, возмущена действиями ТЦК

Старший сержант бригады "Азов" Степан Головко уже 21 месяц находится в плену у оккупантов. Однако этот факт не помешал представителям военкомата в дверях его квартиры оставить повестку.

Об этом случае рассказала жена защитника Анна на странице в Facebook.

Смотрите также Только маневры принесут победу, – "Тавр" эмоционально высказался о ситуации в Авдеевке

640 дней ада и неуважения

Муж Анны – один из тех героев, которые почти три месяца удерживали последний форпост в Мариуполе – "Азовсталь". В мае по приказу президента он вместе со своими побратимами покинул территорию завода и оказался в российских застенках.

Повестку прислали "азовцу", который находится в плену / Фото Анна Байда

Возмущенная женщина заявила, что повестку оставили в дверях по месту регистрации его мужа. Она напомнила представителям ТЦК правила вручения повестки. Она должна быть вручена лично "или уполномоченными лицами должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей"

Интересно узнать, кем именно была подписана расписка о получении данной повестки?,

– спросила Анна.

Также девушка напомнила начальнику Салтовского РТЦК и СП Харькова подполковнику А. Березюку, что по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ответственность за организацию мобилизационной подготовки возлагается на соответствующих руководителей.

Должностные лица, виновные в нарушении законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации несут ответственность согласно закону,

– добавила жена "азовца".

После Анна запостила еще одно сообщение. Она отметила, что ее муж находится в аду российского плена 640 дней. Столько же времени продолжается полное неуважение со стороны местных РТЦК и СП.

Оккупанты отказываются менять "азовцев": что известно

С начала нового года уже состоялись три обмена пленных. Во время обмена 3 января домой вернули – 230 военных и гражданских, во время обмена 31 января – 207 защитников, а 8 февраля – еще 100. Большинство из тех, кого спасли, – защитники Мариуполя и "Азовстали".

Однако, по словам командира бригады "Азова" Дениса Прокопенко, оккупанты давно не меняли "азовцев", которые обороняли Мариуполь тогда еще в составе батальона. В течение обменов 3 и 31 января домой вернулись только двое бойцов "Азова", те, которые присоединились к военной семье уже после обороны "Азовстали", когда батальон "Азова" расширили до бригады. Это произошло в начале 2023 года.

По словам Прокопенко, более 900 "азовцев" – до сих пор в руках врага.

В ГУР объяснили, что оккупанты неохотно обменивают защитников из отдельных подразделений, в частности "Азова". "По отдельным подразделениям, конечно, есть особое сопротивление и сопротивление государства – агрессора", – отметил представитель разведки Андрей Юсов.