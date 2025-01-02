Враг массированно атаковал Степногорск на Запорожье: разрушена пятиэтажка, есть погибший

Один человек погиб в результате атаки по Васильковскому району Запорожской области. Враг запустил по Степногорску аж 11 КАБов.

В результате удара разрушена пятиэтажка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

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Что известно об атаке по Степногорску

Оккупанты в течение суток ударили по Степногорску в Васильковском районе Запорожской области 11-ю управляемыми авиабомбами (КАБ).

В результате атак разрушена пятиэтажка. Известно об одном погибшем мужчине. Его тело спасатели достали из-под завалов.

Поисково-спасательная операция продолжается более 5 часов.

В течение суток враг нанес 361 удар по Запорожской области. Под прицелом оказалось 11 населенных пунктов:

Враг совершил 11 авиационных ударов по Степногорску.

221 БпЛА различной модификации атаковал Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

10 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Белогорья и Новодаровки.

119 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.