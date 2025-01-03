Россияне обстреляли Степногорск в Запорожской области из "Градов": погиб мужчина

3 января российские войска ударили из "Градов" по Запорожской области. В результате вражеского обстрела погиб пенсионер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Россияне атаковали Степногорск

Оккупанты обстреляли поселок Степногорск, что в Васильковском районе Запорожской области, из реактивной системы залпового огня "Град".

В результате атаки разрушены жилые дома. На месте прилета возник пожар.

Известно, что пострадала пара пенсионеров. Мужчина погиб, а жену с ранениями госпитализировали в больницу.

Это уже второй раз за последнее время враги обстреливают Степногорск. В четверг, 2 января, россияне сбросили на поселок 11 управляемых авиационных бомб.

Поселок Степногорск на карте

Обстрелы Запорожской области: последние новости

Российские оккупанты за сутки нанесли по 13 населенным пунктам области 302 удара.

Враги ударили из авиации по Малокатериновке, Приморском, Щербаках и Новодаровке.

Область атаковали 202 БпЛА различной модификации. Дроны летели на Беленькое, Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

6 обстрелов из РСЗО россияне нанесли по территории Новодаровки, Щербаков и Белогорья.

89 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговском.

Всего от жителей поступило 13 сообщений о разрушении домов и объектов инфраструктуры.