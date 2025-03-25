Враг накрывает из "Градов" Запорожскую область: в Степногорске зафиксировано попадание

Российские оккупанты продолжают циничный террор украинских городов и сел. Так, вечером 25 марта захватчики ударили из "Градов" по Запорожской области.

Известно, что вражеские силы в очередной раз атакуют Степногорск. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Федорова, главу Запорожской ОВА.

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Враг обстрелял Степногорск на Запорожье

Около 7 часов вечера 25 марта Федоров сообщил, что противник бьет из "Градов" по гражданской инфраструктуре прифронтовых населенных пунктов.

Глава Запорожской ОВА отметил, что противник в очередной раз осуществляет обстрел Степногорска.

Есть попадания в жилую застройку,

– говорится в сообщении.

Сейчас больше деталей Федоров не сообщил.

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Напомним, на прошлой неделе – 21 марта – враг атаковал Запорожье ударными БПЛА. В результате циничного дронового удара пострадали люди. Также известно, что в результате вражеских действий есть погибшие.