Враг накрывает из "Градов" Запорожскую область: в Степногорске зафиксировано попадание
- Во вторник, 25 марта, российская армия из "Градов" обстреляла Степногорск Запорожской области.
- В результате атаки повреждена жилая застройка.
Российские оккупанты продолжают циничный террор украинских городов и сел. Так, вечером 25 марта захватчики ударили из "Градов" по Запорожской области.
Известно, что вражеские силы в очередной раз атакуют Степногорск. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Федорова, главу Запорожской ОВА.
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Враг обстрелял Степногорск на Запорожье
Около 7 часов вечера 25 марта Федоров сообщил, что противник бьет из "Градов" по гражданской инфраструктуре прифронтовых населенных пунктов.
Глава Запорожской ОВА отметил, что противник в очередной раз осуществляет обстрел Степногорска.
Есть попадания в жилую застройку,
– говорится в сообщении.
Сейчас больше деталей Федоров не сообщил.
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Напомним, на прошлой неделе – 21 марта – враг атаковал Запорожье ударными БПЛА. В результате циничного дронового удара пострадали люди. Также известно, что в результате вражеских действий есть погибшие.