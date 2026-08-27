Планировали 21 день, а провели 46: боец "Артана" раскрыл подробности операции в окрестностях Степногорска

Боевые операции в районе Степногорска проходят в условиях, когда многое зависит от дронов, погоды и возможности снабжать группы на позициях. Провиант и раненых могут перевозить наземные роботизированные комплексы, однако даже запланированный выезд может затянуться на недели.

Боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Йожик" в эфире 24 Канала рассказал об операции, в ходе которой его сослуживцы вместо запланированных 21 дня продержались на позициях 46. Он также объяснил, как украинские штурмовые группы действовали в Степногорске и постепенно зачищали населенный пункт.

Выход на позиции затянулся на 46 дней

Во время боевых выходов группы берут с собой лишь минимальный запас провизии, а все необходимое в дальнейшем могут доставлять дронами или наземными роботизированными комплексами. НРК также используют для эвакуации раненых. Самым дефицитным ресурсом на позициях остается вода, которой почти всегда не хватает, независимо от того, сколько удалось взять с собой.

Когда движешься, не следует напиваться водой. Делаешь глоток, смачиваешь ротовую полость, немного насыщаешь организм водой – и все. А когда уже на позиции, тогда по минимуму чая, кофе и жди с неба,

– рассказал "Йожик".

Во время операции вблизи Степногорска одна из групп должна была оставаться на позициях 21 день. Выйти в запланированный срок не удалось из-за погоды и боевой обстановки, поэтому военные провели там более чем в два раза дольше.

Побратимы пробыли на позициях 46 дней. Сразу им говорили о 21 дне, но получилось 46, потому что они вошли туда – и погода исчезла. Нет погоды – работаем, погода есть – сидим и ждем,

– сказал боец "Артану".

Характер самой войны за это время также изменился. Стрелковые бои стали более редкими и обычно происходят тогда, когда уже известно конкретное местонахождение противника и группа получает задание зачистить определенный участок. Россияне также стараются не оставаться открыто на позициях и в большей степени полагаются на скрытое накопление сил и продвижение небольшими группами.

Штурмовые группы постепенно зачищали Степногорск

Российская пропаганда уже пытается представлять Степногорск как захваченный, хотя населенный пункт остается под контролем Украины. Присутствие российских групп в самом городе при этом влияет и на характер ударов: оккупанты не могут бесконтрольно применять там УАБы, рискуя поразить своих.

По их сообщениям, Степногорск уже их. Они не могут направить туда УАБы, потому что там находятся и их люди,

– рассказал "Йожик".

Во время одной из первых операций его группа провела семь дней в подвале после разведки и возвращения в населенный пункт. Самой большой проблемой стал холод. В помещениях остались окопные свечи от подразделений Сил обороны Украины, которые ранее были вынуждены отступить из-за продвижения оккупантов.

Ими военные и обогревались, выходя из подвала полностью закопченными. Вернуть контроль над участками удалось благодаря работе штурмовых групп, которые заходили в Степногорск и последовательно зачищали кварталы. Российским военным для сосредоточения сил приходилось проходить через населенный пункт от своего опорного пункта, расположенного за его пределами.

Наши штурмовые группы вошли и постепенно начали зачищать все кварталы. А им, чтобы сосредоточиться в определенном квартале, нужно было пройти весь Степногорск, потому что их опорный пункт находился уже за пределами населенного пункта,

– пояснил боец "Артану".

Оттуда российские группы пытались продвигаться дальше через Степногорск в направлении Запорожья, в то время как украинские военные продолжали выявлять и зачищать их на отдельных участках.

Боец "Артану" рассказал об операции в Степногорске: смотрите видео