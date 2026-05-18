Оккупантов выбили из укреплений: спецподразделение "Артан" вернуло контроль над Степногорском

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" продолжают зачистку Степногорска на Запорожском направлении и вытесняют российских оккупантов из города. Во время интенсивных боев украинские силы взяли под контроль ключевые локации населенного пункта.

Главное управление разведки обнародовало эксклюзивные кадры интенсивной боевой работы штурмовиков во время операции в городе.

Что известно о ситуации в Степногорске?

Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" продолжают активную зачистку Степногорска в Запорожской области.

Операция проходила в тесной координации со смежными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины. Спецназовцы провели серию наступательных действий, направленных на вытеснение российских оккупантов из населенного пункта и стабилизацию ситуации в Степногорске.

Во время штурма технику украинских военных пытался атаковать вражеский FPV-дрон типа, однако его удалось уничтожить еще до удара. В результате боев в сложных городских условиях украинские силы выбили российских военных из укрепленных позиций. Ключевые локации Степногорска перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

Командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк сообщил, что штурмовые действия проводились слаженно с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. По его словам, каждый дом в городе проверяли на наличие взрывных "сюрпризов" и остатков живой силы противника.

Кроме того, украинские военные не исключают, что оккупанты могут попытаться повторно зайти в город, однако подразделения готовы к новым атакам.

К слову. Украинские военные успешно отбивают атаки на Запорожском направлении, в частности возле Гуляйполя и Степногорска, перехватывая инициативу и восстанавливая контроль над позициями. Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что российские оккупанты пытаются заходить в Степногорск диверсионными группами, однако украинские подразделения перехватили тактическую инициативу на отдельных участках, провели успешные контратаки и восстановили контроль над частью позиций. Также Силы обороны сдерживают попытки врага продвинуться в направлении поселка.

Что нужно знать о населенном пункте Степногорск?

Степногорск в Васильевском районе Запорожской области сейчас остается одним из ключевых стратегических форпостов Сил обороны Украины на южном фронте. Поселок расположен всего в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения и фактически сдерживает продвижение российских оккупационных войск в направлении Запорожья.

Сейчас Степногорск имеет важное значение для обороны региона, ведь является последним украинским рубежом перед рекой Конская. В случае потери населенного пункта российские войска могли бы преодолеть естественный водный барьер, приблизить артиллерию и FPV-дроны к областному центру и усилить постоянные обстрелы Запорожья.

Украинские защитники превратили это направление в мощный оборонительный сектор, где попытки штурмов оккупантов оперативно уничтожаются. Российская армия регулярно атакует район Степногорска на Ореховском направлении, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию и ударные FPV-дроны.

До начала полномасштабного вторжения в Степногорске проживали почти 5 тысяч человек, однако из-за постоянных обстрелов и значительных разрушений большинство жителей было вынуждено эвакуироваться. В населенном пункте повреждены жилые дома, административные здания и больницы.

Какова ситуация на других направлениях в Запорожской области?

Враг наращивает интенсивность боевых действий в районе Гуляйполя, сосредотачивая там подготовленные подразделения для возможных наступательных операций. Российские войска применяют преимущественно устаревшую советскую тактику массированных пехотных атак, в частности привлекая 127-ю мотострелковую дивизию, которая известна своей высокой агрессивностью на поле боя.

Параллельно оккупанты пытаются усилить давление в направлении Малой Токмачки, однако боевые действия пока идут только на окраинах населенного пункта – штурмовые группы внутрь села не заходят. На Ореховском направлении противник также концентрирует усилия на попытках продвижения к городу Орехов, улучшает логистику и подтягивает резервы, однако несет существенные потери в результате действий Сил обороны Украины.