Оккупанты обстреляли Степногорск кассетными боеприпасами: попали в дома и амбулаторию

Вчера, 13 июля, российские оккупанты кассетными снарядами обстреляли Степногорск в Запорожской области. В результате атаки пострадали жилые дома и амбулатория семейной медицины.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, также россияне уничтожили в поселке городского типа трансформатор, питавший электричеством частный сектор.

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Об обстреле Степногорска сообщили и в Запорожской ОВА. Там отметили, что в результате попадания в трансформатор было обесточено около 200 абонентов.

Степногорск после обстрела 13 июля / Фото Запорожской ОВА

Также корреспондент рассказал, что за последние сутки населенные пункты Запорожья обстреливали 63 раза. Было 18 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

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