Оккупанты обстреляли Степногорск кассетными боеприпасами: попали в дома и амбулаторию
Вчера, 13 июля, российские оккупанты кассетными снарядами обстреляли Степногорск в Запорожской области. В результате атаки пострадали жилые дома и амбулатория семейной медицины.
Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, также россияне уничтожили в поселке городского типа трансформатор, питавший электричеством частный сектор.
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Об обстреле Степногорска сообщили и в Запорожской ОВА. Там отметили, что в результате попадания в трансформатор было обесточено около 200 абонентов.
Степногорск после обстрела 13 июля / Фото Запорожской ОВА
Также корреспондент рассказал, что за последние сутки населенные пункты Запорожья обстреливали 63 раза. Было 18 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.
Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации на Запорожье: смотрите видео
Ракетный удар по Запорожью: что известно
- В обед 13 июля россияне нанесли ракетный удар по областному центру – Запорожью. Взрывы раздались во время воздушной тревоги, в ОВА почти сразу подтвердили "прилеты" двух вражеских ракет.
- оккупанты попали в одно из местных предприятий. Оно существенно разрушено, а под завалами оказались люди. Сразу после удара возник пожар.
- Вечером обнародовали официальную информацию, согласно которой в результате обстрела получили ранения 14 человек. Утром 14 июля стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 16 человек.
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