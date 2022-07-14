Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, також росіяни знищили у селищі міського типу трансформатор, який живив електрикою приватний сектор.

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Про обстріл Степногірська повідомили і в Запорізькій ОВА. Там зауважили, що унаслідок влучання у трансформатор, було знеструмлено близько 200 споживачів.

Степногірськ після обстрілу 13 липня / Фото Запорізької ОВА

Також кореспондент розповів, що за останню добу населені пункти Запоріжжя обстрілювали 63 рази. Було 18 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

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