Бывший генсек НАТО и премьер Норвегии: Укрзализныця пополнила звездный список пассажиров
Источник:телеграм Укрзализныци
После нападения России на Украину иностранные лидеры, которые хотят посетить нашу столицу, вынуждены отказаться от авиаперелетов. Они прибывают Укрзализныцей.
Так, в звездный список тех, кого перевозит УЗ, вошли премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Оба лидера прибыли в Украину с визитом.
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Стёре прибыл в Украину на поезде УЗ
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 1 июля прибыл в Украину. Приехал в столицу он на поезде Укрзализныци, которая продолжает реализовывать железную дипломатию.
Он встретился с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить усиление санкционного давления на государство-агрессорку и дальнейшую поддержку обороны Украины. Также побывал в разрушенных Россией городах, в частности, в Чернигове и области. Там он поговорил с местными жителями, почти месяц скрывавшимися от российских обстрелов в подвале местной школы. Также глава норвежского правительства пообещал предоставить Украине 10 миллиардов крон помощи.
Мы благодарны всем партнерам Украины, которые доверяют железные дороги и приезжают в Украину, чтобы своими глазами увидеть разрушения, вызванные российскими оккупантами, и выразить поддержку нашему народу,
– отметили в УЗ.
Кроме того, перевозчик добавил, что будет рад следующему визиту господина Йонаса Гар Стёре в Украину.
Йонас Гар Стёре и проводницы Укрзализныци / Фото из телеграма УЗ
Бывший генсек НАТО также прибыл в Киев Укрзализныцей
1 июля с визитом в Украину также прибыл бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. До Киева он добрался по железной дороге.
Привлечение экспертов такого уровня, имеющих реальный практический опыт разработки и воплощения гарантий безопасности для стран, невероятно важно для Украины, и мы на железной дороге счастливы, что можем внести свой вклад в организацию таких визитов,
– отметили в УЗ.
Целью его поездки было обсуждение процесса работы над конкретными международными гарантиями безопасности для Украины.
Андерс Фог Расмуссен и работники Укрзализныци / Фото из телеграма УЗ
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