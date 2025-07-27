Женщина –значит "штурмовик ширинок", –военная откровенно рассказала о стереотипах

Женщины на фронте часто сталкиваются со стереотипами из-за гендера и образами, в частности из-за внешности. Когда они выставляют что-то в социальные сети – получают пренебрежительные комментарии.

Об этом рассказала боевой медик Карина Ярош в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отметив, что в обществе бытует миф о "женщинах-штурмовиках ширинок". Она сама неоднократно сталкивалась с подобными высказываниями.

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Военная откровенно рассказала о стереотипах на войне

Боевой медик часто сталкивалась с оскорблениями в свою сторону из-за гендера на войне. Ее собратья ценят ее опыт, уважают за знания и часто пытаются взять что-то для себя. Однако неприятные ситуации случались или со смежниками, или с людьми, с которыми Карина не работала плечом к плечу

Я неоднократно сталкивалась с тем, что кто-то пытался добиваться, как-то меня "полапать". Постоянно является большой проблемой, что ты должен доказывать, что ты можешь. Почему мужчины, придя в армию, сразу герои, а женщина, мое "любимое" выражение, – "штурмовик ширинок"? Этот стереотип касается любой девушки – или она на боевой должности, или нет,

– подчеркнула она.

Карина заметила, что ей, как и многим женщинам военным, которые постят что-то в социальные сети, часто люди пишут в директ или в комментариях оскорбления. В частности, под видео в TikTok боевого медика есть много претензий. Например, люди спрашивают, за какие деньги она уколола себе губы и не мешают ли они ей.

Обратите внимание! Полное интервью с боевым медиком Кариной Ярош можно прочитать по ссылке.

Она вспомнила, что когда в начале полномасштабного вторжения она с собратьями заехали в Харьковскую область и остановились в селе, люди подходили, целовали руки и благодарили их. Местные давали бойцам так много гуманитарной помощи, что они не могли пройти по салону автобуса.

Сейчас ситуация совсем другая – Карине рассказывают, что она "никуда" не ездила и сидела возле штаба. Хотя девушка поступила на службу с начала полномасштабного вторжения и находится на фронте уже 4 год.